Matera, elezione del presidente del Consiglio: queste le ultime notizie

È convocato per il prossimo Mercoledì 3 Luglio alle ore 16.30, il consiglio comunale in seduta straordinaria, presso la sala “Pasolini” di via Sallustio (eventuale seconda convocazione venerdì 10 maggio alle ore 16), con un unico punto all’ordine del giorno:

1. Elezione del presidente del Consiglio e dei due vice presidenti, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello Statuto comunale.

La riunione si svolgerà esclusivamente in presenza.

È garantita la pubblicità della seduta consiliare, mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://www.comune.matera.it/dal-comune/item/5789-nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera.