Matera: ecco le nuove disposizioni per accessi e circolazione per accedere al Belvedere della Murgia Timone

“Prove generali per il traffico sul Belvedere di Murgia Timone“.

Lo si apprende da rainews che precisa: “E’ in vigore da oggi il nuovo piano sperimentale che regola gli accessi a uno dei maggiori luoghi d’interesse di Matera.

Via libera al piazzale solo per taxi, bus turistici scoperti fino a otto metri e auto a noleggio con conducente.

La sperimentazione è in vigore dal primo ponte festivo, quello pasquale, che apre la stagione turistica, e fino al weekend del primo maggio, passando per quello del 25 aprile.

In questi stessi giorni i pullman turistici coperti non potranno passare sulla strada che collega il bivio della Statale 7 e Jazzo Gattini mentre in quelli feriali potranno arrivare qui solo per accompagnare i passeggeri.

A Jazzo Gattini dovranno fermarsi anche le auto private con la possibilità di sostare qui: un centinaio i posti disponibili.

L’obiettivo della sperimentazione è analizzare il transito dei veicoli per mettere a punto un regolamento definitivo, ferma restando la competenza del Comune solo tra la Statale 7 e Jazzo Gattini.

Il resto della strada, fino al Belvedere, è invece in capo all’Ente Parco.

Una prima conseguenza di queste nuove disposizioni l’ha subita il trasporto pubblico locale.

La Società che lo gestisce ha annunciato che non sarà ripristinata la Linea Speciale tra la Cava del Sole e il Belvedere.

Novità anche per i Sassi: l’amministrazione comunale ha avviato dieci giorni fa i lavori per la manutenzione degli antichi rioni: si parte con la messa in sicurezza di parapetti, pavimentazioni, scale. Gli interventi dureranno novanta giorni. 300 mila euro le risorse iniziali stanziate”.a

