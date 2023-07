“Matera è una delle città più ambite dai turisti stranieri”! I dettagli

“Matera è una delle città più ambite dai turisti stranieri, infatti, si registrano presenze importanti da visitatori che giungono nella Città dei Sassi da ogni angolo del mondo.

Mentre, invece, riscontriamo un deciso calo da parte dei visitatori italiani, i quali hanno preferito altre destinazioni”.

È quanto dichiara Michele Martulli, delegato del Sindacato Provinciale Operatori Turistici della “Confcommercio-Imprese per l’Italia – della provincia di Matera”.

Aggiunge il delegato del Sindacato Provinciale Operatori Turistici della “Confcommercio-Imprese per l’Italia – della provincia di Matera:

“Probabilmente, nei mesi precedenti, bisognava porre maggiore attenzione sul tema della comunicazione per richiamare i turisti italiani sul nostro territorio affinché potessero selezionare l’area materana come meta estiva in queste settimane.

Ora attendiamo di capire i numeri del mese di agosto che sembrerebbero confermare gli input arrivati da luglio.

Poi ci sarà il tempo di fare le analisi.

Mi auguro che si possa lavorare sinergicamente per migliorare il servizio di accoglienza e ospitalità che conta su tanti imprenditori qualificati e professionali, che devono essere supportati dagli enti”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)