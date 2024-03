Matera: è stato formalmente istituito l’Osservatorio permanente “Opera Sassi”. I dettagli

Con la firma del protocollo d’intesa tra gli enti responsabili della gestione del sito Unesco, avvenuta stamattina presso la Casa delle tecnologie emergenti Matera (Ctemt), è stato formalmente istituito l’Osservatorio permanente “Opera Sassi”, che dovrà dare attuazione al Piano.

Un passaggio cruciale e strategico atteso dal lontano 2013, che l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Bennardi, ha voluto fortemente realizzare.

Alla firma, oltre al sindaco, era presente:

l’assessore ai Sassi Lucia Gaudiano,

in rappresentanza anche dei colleghi di Giunta Tiziana D’Oppido (Gestione patrimonio Unesco), Angelo Cotugno (Innovazione) e Angela Mazzone (Patrimonio).

È stato rimarcato il grande lavoro fatto dagli uffici comunali di settore, supportati dalla Ctemt.

Con il Comune di Matera, erano presenti alla firma quasi tutti gli enti, ovvero:

il Parco della Murgia Materana,

la Direzione regionale Musei Basilicata,

la Soprintendenza archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata,

la Camera di commercio della Basilicata,

la Diocesi di Matera-Irsina,

l’Università della Basilicata,

la Fondazione Matera-Basilicata 2019.

Regione Basilicata, Provincia di Matera e Azienda di promozione turistica (Apt), stamattina assenti, firmeranno in un secondo momento.

I firmatari si impegnano a: “Dare attuazione e aggiornare il Piano di gestione, inteso come strumento per la conservazione dell’eccezionale valore universale del sito -si legge nel protocollo- e per il perseguimento dei principi dello sviluppo sostenibile così come declinati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, tramite l’azione condivisa e coordinata da parte dei numerosi soggetti coinvolti nella protezione del patrimonio culturale del sito candidato e attraverso l’istituzione dell’Osservatorio Permanente, previsto dal “Piano” come struttura operativa (…)”. I partner: “(…) potranno attivare collaborazioni con altri soggetti, a livello nazionale ed internazionale, che operano nei settori d’attività connessi con la gestione del patrimonio culturale, storico, paesaggistico ed architettonico”.

Quindi, i firmatari coordinati dal Comune di Matera come soggetto referente, (…) si impegnano unanimemente a dare attuazione al Piano di gestione mediante la costituzione dell’Osservatorio permanente “Opera dei Sassi”, coordinato dal referente del sito e composto dal Comitato di pilotaggio -si specifica ancora nel protocollo- da un gruppo di lavoro interdisciplinare e interistituzionale nominato dal Comitato di pilotaggio, da soggetti di coordinamento di realtà imprenditoriali locali con competenza sul patrimonio culturale del sito, da soggetti di coordinamento del terzo settore e delle professioni con competenza sul patrimonio culturale del sito, da soggetti di coordinamento della società civile”.

Il primo passo concreto sarà la costituzione del gruppo di lavoro interdisciplinare e inter-istituzionale, espresso da ciascuna delle organizzazioni componenti il Comitato di pilotaggio, che potrà coinvolgere le componenti dell’imprenditoria locale, del Terzo settore, delle professioni e della società civile, con competenze e interessi sul patrimonio culturale del sito e sulla gestione dello stesso.

L’auspicio è che si operi con un cambio di passo per la valorizzazione dei siti Unesco, attraverso una gestione oculata e attenta.

Durante la mattinata, il cluster “Basilicata Creativa” (Bc) ha presentato una riflessione artistica sull’identità visiva (logo) dell’Osservatorio dei Sassi, finanziata da Bc ma ideata e realizzata dall’artista materana Antonella Mazzilli. È stata donata a tutti i componenti dell’Osservatorio una pubblicazione di 9 cartoline d’autore, realizzate da Mazzili per raccontare il percorso di avvicinamento alla veste grafica proposta.