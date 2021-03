Matera e provincia: “positivo” costretto ad accompagnare i propri congiunti ad effettuare tampone drive-in. La denuncia

La dottoressa Tiziana Pirretti, consigliera nazionale e Presidente regionale per la Basilicata di Senior Italia FederAnziani, denuncia un accadimento avvenuto nel materano:

“Non va proprio tutto bene.

Ad un anno esatto dall’inizio della pandemia accade purtroppo che un contagiato debba uscire di casa da positivo per accompagnare i propri congiunti non patentati ad effettuare un tampone in modalità drive in da un paese di provincia a Matera città.

Accade debba mettere a rischio contagio i propri familiari nell’abitacolo della propria autovettura durante il viaggio perché ancora non siamo pronti ad effettuare un tampone a domicilio.

Accade che bisogna trovare la forza di assorbire emotivamente la psicosi dei condomini e del vicinato che ‘vedranno in giro un positivo‘ che va a prendere la macchina in garage per accompagnare i familiari a fare un tampone.

Accade che ad un anno dall’inizio della pandemia abbiamo fatto tante chiacchiere e pochissimi fatti“.

