Matera: dopo Taranto e Bari, in vista una relazione internazionale con la Russia! Ecco i dettagli

Dichiara il Sindaco, Domenico Bennardi, che questa mattina ha ricevuto la visita di Sergey Razov, ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Federazione Russa:

“Il G20 non sarà soltanto una vetrina: è già l’occasione per la nostra città per intensificare la rete di relazioni istituzionali e diplomatiche, grazie alla quale incrementare il turismo e gli scambi economici.

Matera oggi ha la possibilità di dialogare con il mondo intero: dobbiamo utilizzare questa posizione di vantaggio per consentire ai nostri imprenditori di lavorare in altri mercati, in aree geografiche strategiche per sviluppare la propria economia.

Con l’ambasciatore Razov abbiamo condiviso l’opportunità di individuare un percorso che rafforzi le reciproche relazioni per creare nuove opportunità di sviluppo”.

L’amministrazione del comune di Matera rende noti ulteriori dettagli della visita:

“L’ambasciatore Razov ha visitato Palazzo Lanfranchi e i rioni Sassi, e successivamente è stato in visita ufficiale nel Palazzo Comunale dove è stato ricevuto dal sindaco Bennardi.

Nel corso dell’incontro, il sindaco e l’ambasciatore hanno avuto modo di parlare della possibilità di aprire un canale di relazioni tale da permettere alle aziende materane di fare della Russia un importante mercato di sbocco dei propri prodotti, di avviare progetti di internazionalizzazione e attivare un flusso di turisti verso la Città dei Sassi.

Il sindaco ha dato disponibilità a supportare la delegazione russa dal punto di vista logistico nel corso del vertice del G20 in programma il prossimo 29 Giugno“.

