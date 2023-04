Matera: domani consiglio comunale in seduta straordinaria! I dettagli

Si riunirà domani, alle ore 16:00 nella sala “Pasolini” di via Sallustio, il consiglio comunale in seduta straordinaria (seconda eventuale convocazione prevista per il 5 aprile).

Precisa l’amministrazione comunale del comune di Matera:

“All’ordine del giorno due interpellanze:

1) Interrogazione a firma dei consiglieri Toto e Morelli avente ad oggetto: ‘È stato affidato il servizio di manutenzione e conduzione per gli impianti elevatori di proprietà comunale?’.

2) Interrogazione a firma dei consiglieri Toto e Morelli avente ad oggetto: ‘Servizio di bar e ristoro ubicato presso il tribunale di Matera ancora inattivo’.

E poi:

Mozione a firma dei consiglieri Toto e Morelli avente ad oggetto: “Valorizzazione e gestione del Castello Tramontano e delle chiese rupestri”.

Regolamento comunale per la cessione in proprietà delle aree concesse in diritto di superficie e per la rimozione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione per le aree concesse sia in diritto di superficie sia per quelle cedute in proprietà – Approvazione.

Approvazione del regolamento per la disciplina del servizio automobilistico di trasporto pubblico di linea “Turistico – Commerciale” con bus scoperti.

