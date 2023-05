Matera: “disabile costretto sotto la pioggia per raggiungere l’ospedale. È una vergogna”. La denuncia

“È una vergogna che una struttura sanitaria pubblica di una città come Matera, non abbia l’accesso disabili al nosocomio“.

È quanto denuncia un cittadino che segnala come presso l’Ospedale “Madonna delle Grazie in giornate piovose come quella di ieri, una persona che assiste un disabile è costretta a lasciare l’auto in doppia fila, (sperando che la piccola rampa di accesso dal marciapiede sia libera, causando inevitabilmente ingorghi), si rechi sotto la pioggia a prendere una carrozzina e faccia scendere il disabile sotto la pioggia sino al nosocomio.

L’accesso disabili è quello mostrato in foto, è dotato di due ascensori e accesso dalla strada principale.

È in disuso da quasi 10 anni.

Non aggiungo altro.

Vergogna”.

Ecco le foto.

