Matera: dimissioni per il Sindaco di questo Comune della provincia. I dettagli

Dimissioni per un Primo Cittadino della provincia.

Si tratta di Francesco De Giacomo, Sindaco di Grottole, il quale nella giornata di ieri, 14 Febbraio, ha lasciato ufficialmente il suo posto per motivi di salute.

Così il Sindaco del Comune di Tursi, Salvatore Cosma, in un post pubblico ha commentato la notizia:

“I Sindaci rappresentano il front office di una comunità.

Una spugna che deve assorbire tutto, dai complimenti alle accuse, alle responsabilità ed ai cavilli di una burocrazia troppo farraginosa e lunga.

Per fare al meglio tutto questo serve tanta pazienza e tanta buona salute che rischia di essere minata da un tritacarne quotidiano senza che nemmeno te ne accorgi.

Con questo spirito ho interpretato la scelta del collega e amico Francesco De Giacomo che ieri ha rassegnato le dimissioni da Sindaco di Grottole per problemi personali.

Una persona perbene e sempre disponibile con tutti che ha patito quel tritacarne quotidiano lungo due mandati che comunque gli hanno portato a conseguire risultati importanti per la sua comunità e per la Provincia di Matera di cui è stato presidente.

Davanti alla salute non si può eccepire nulla.

Mi sento solo in dovere di dire grazie a Francesco De Giacomo per la lezione di umiltà che ci ha dato e per l’impegno messo in campo senza mai risparmiarsi per servire la collettività”.