Matera: difficoltà nella raccolta differenziata. Le soluzioni del sindaco

In una video diretta il sindaco di Matera parla di come sta procedendo la raccolta differenziata.

Dice Domenico Bennardi:

“Sono sindaco da 3 settimane, sappiamo tutti che questo sistema ha molte criticità.

Non si può tornare indietro per diversi motivi anche perchè Matera è uno degli ultimi comuni che sta attuando questo sistema.

Stiamo facendo da veicolo comunicativo verso l’azienda, segnalando le varie carenze e “i non ritiri”.

So perfettamente che ci sono molte zone della città dove il rifiuto non viene ritirato e stiamo lavorando in maniera costante su questo.

Ho firmato un’ordinanza che va a ritardare il ritiro del contenitore svuotato dei rifiuti, prima si poteva ritirare fino alle 9:00, ora fino alle ore 14:30 per poter agevolare anche i lavoratori.

Inoltre, abbiamo chiesto una sospensione per i prossimi 45 giorni delle sanzioni previste per il mancato ritiro del mastello.

Chiediamo comunque un po’ di pazienza, un senso civico da parte dei cittadini in modo che questo momento di transizione venga gestito al meglio.

Anche in altre città durante questo passaggio si sono verificate situazioni delicate.

Abbiamo dei numeri comunque incoraggianti: la raccolta differenziata sta crescendo.

Siamo partiti dal 22% (percentuali davvero basse), stiamo arrivando a livelli europei con il 45%, così come l’indifferenziato, nei dati che mi fornisce l’azienda, è già al 55%, partivamo dal 67%.

Stiamo lavorando anche sul Centro Comunale di raccolta, c’è al momento solo uno, quello in Via Montescaglioso.

Uno non è sufficiente.

Stiamo provvedendo a creare un secondo centro, magari a Matera Nord e stanno lavorando incessantemente anche gli altri assessori.

Vi ricordo gli orari in cui è possibile portare rifiuti ingombranti in Via Montescaglioso senza lasciarli nelle strade:

dal Lunedì al Sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00;

la Domenica dalle ore 9:00 alle 13:00.

Cerchiamo di pensare tutti ad una città decorosa, degna di poter essere vissuta.

So che non è sufficiente una sola persona, già da domani dovrebbe esserci una seconda persona ad accogliere i rifiuti ingombranti”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)