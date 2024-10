Matera: “Decreto Agricoltura: quali opportunità?”. Ecco gli esiti dell’incontro

Le opportunità della legge 101 del 2024 per l’agricoltura sono state al centro di un’iniziativa organizzata a Matera dal coordinamento regionale di Fratelli d’Italia e dal Dipartimento nazionale Agricoltura del partito.

Focus dell’incontro, l’analisi del provvedimento legislativo promosso dal governo Meloni mirato a sostenere il settore, a rafforzare la competitività delle imprese.

In particolare si è discusso di come la legge possa incidere concretamente sul futuro delle piccole e medie aziende agricole considerate cruciali per il rilancio dell’intero comparto.

Dopo i saluti del segretario regionale, Piergiorgio Quarto, e del presidente provinciale, Michele Giordano, ha introdotto i lavori Luigi Appio, responsabile del Dipartimento regionale Agricoltura FdI Basilicata.

Ha spiegato Quarto:

“E’ una legge che plasticamente descrive il nuovo modello di agricoltura che contiene gli strumenti per affrontare i momenti critici che stiamo vivendo”.

E’ poi intervenuto all’evento, moderato dal responsabile del Dipartimento nazionale Agricoltura, il deputato Aldo Mattia, l’assessore regionale all’Agricoltura, Carmine Cicala, che si è detto pronto a “lavorare per portare i benefici e una visione strategica della norma su una dimensione regionale”.

Le conclusioni sono state affidate al deputato Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia.

Ha evidenziato Donzelli:

“I benefici di questa legge sono concreti, aiuti per la crisi idrica, aiuti per tutto il tema delle fitopatie, ci sarà la possibilità per gli agricoltori di avere nuove opportunità, l’approccio è sistematicamente opposto a quello visto fino adesso.

Fino ad oggi arrivavano dall’Europa e dall’Italia soldi agli agricoltori per chiedergli di non coltivare la terra, per chiedergli di stare fermi.

Noi facciamo l’esatto opposto, cerchiamo di aiutare gli agricoltori a fare bene il loro lavoro perché questo porta un buon cibo sulle nostre tavole“.

Soddisfatto per la riuscita dell’evento il deputato Mattia.

Ha sottolineato il responsabile del Dipartimento nazionale Agricoltura di FdI:

“L’agricoltura che vive un momento di difficoltà, dovuto alla crisi idrica e alla siccità permanente vede oggi un raggio di sole con la legge 101/24 voluta fortemente dal ministro

Lollobrigida nonché dall’intero governo Meloni un sostegno concreto al mondo dell’imprenditoria agricola attraverso diverse norme nei vari comparti agricoli e zootecnici.

Un altro punto a favore di un governo che ha messo al centro del dibattiti politico in particolare l’agricoltura”.