Matera, crollo delle temperature e pioggia in arrivo: queste le ultime previsioni

La perturbazione che in questi giorni ha raggiunto l’Italia, seguita da gelide correnti artiche, farà ancora sentire i suoi effetti.

In particolare per gli esperti oggi sabato 8 gennaio insisteranno nuvole e piogge sparse sulle regioni meridionali, con neve sulle zone appenniniche.

Per domenica 9, invece, è confermato l’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 2 del mese) e quindi un’altra ondata di maltempo invernale, che coinvolgerà soprattutto il Centro-Sud e le Isole, dove sono attese nuvole, piogge sparse e nevicate sulle zone montuose, a tratti anche a bassa quota.

Ma, che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 9 Gennaio, nubi sparse con ampie il mattino, nubi sparse con pioggia il pomeriggio e la sera.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 9°C, la minima di 3°C.

Lunedì 10 Gennaio invece, avremo cielo nuvoloso o molto nuvoloso il mattino, coperto con pioggia il pomeriggio e la sera.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 5°C, la minima di 2°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

