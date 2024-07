Matera, cresce l’attesa per le riprese della nuova stagione di Imma Tataranni: ecco le ultime indiscrezioni

La calda estate 2024 si prospetta ricca di sorprese, sono attese infatti le riprese della nuova stagione di Imma Tataranni.

Come scrive msn “Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice e Barbara Ronchi sono pronti a tornare protagonisti a Matera, destreggiandosi tra complicati casi di omicidio e vite sentimentali altrettante ingarbugliate.

In attesa delle nuove puntate di Imma Tataranni, previste presumibilmente per il 2025, la Rai ha deciso di intrattenere il pubblico della prima rete con le repliche di fiction di successo come Mina Settembre, Vincenzo Malinconico e Nero a Metà 3 che coloreranno le serate estive di luglio e agosto.

Intanto sono circolate alcune anticipazioni succose su Imma Tataranni 4 che riguardano Calogiuri e Diana.

Quest’ultima avrà un ruolo sempre più centrale nella nuova stagione della fiction e questa volta sarà fondamentale anche per le indagini.

A quanto pare infatti Imma deciderà di portarla con sé sul campo, forse per allontanare Calogiuri”.