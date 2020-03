Matera, Coronavirus: “controlli più serrati e tolleranza zero verso gli abusi che saranno puniti con le previste sanzioni penali e amministrative”

Obbligo di permanenza a casa, giro di vite sui controlli: scattano multe e denunce.

“Non è più tempo di evadere dal dovere primario di proteggere se stessi e l’intera comunità attraverso comportamenti responsabili, rimanendo a casa ed evitando di uscire se non per comprovate ragioni che non possono essere quelle dell’attività fisica, ludico e ricreativa da fare all’aperto e per di più nei parchi che sono stati chiusi al pubblico”.

E’ quanto sostiene il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, che annuncia:

“controlli più serrati e tolleranza zero verso gli abusi che saranno puniti con le previste sanzioni penali e amministrative.