Matera: cori parrocchiali diocesani “in festa” nel ricordo di don Gino Galante. L’iniziativa

Si terrà sabato 8 giugno 2024 alle ore 18 nella cattedrale di Matera la 23° Rassegna dei cori parrocchiali diocesani organizzata dall’Associazione “Progetto don Gino Galante” e dalla sezione Musica Sacra dell’Ufficio Liturgico diocesano.

La Rassegna si propone come una “festa”, nello spirito originario del suo ideatore, l’indimenticato don Gino Galante che coinvolgeva con entusiasmo le comunità parrocchiali nel servizio di animazione corale: non essendo un concorso non c’è giuria, non ci sono classifiche o primi premi, ma solo la gioia di partecipare e sentirsi un’unica chiesa in cammino.

All’incontro sono stati invitati “tutti” i Cori parrocchiali dell’Arcidiocesi, anche ad una sola voce, anche di soli bambini con l’intento non solo di cantare e stare insieme ma anche di pregare insieme col canto.

Per questo l’incontro inizierà con la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo mons. Antonio Giuseppe Caiazzo; seguirà poi la rassegna dei cori parrocchiali.

Ciascuno di loro eseguirà due brani, il primo scelto liberamente ed ispirato al tema dell’anno pastorale 2023-2024 – “Il ministero della Parola feconda e serve la vita” –, il secondo da cantare tutti insieme, alla fine della rassegna, e rappresentato da “La Parola nel cuore” di mons. Marco Frisina.

Per dare spazio alla creatività di molti musicisti e compositori parrocchiali, ogni coro partecipante potrà presentare, oltre a brani già noti, brani composti per l’occasione o nati all’interno delle comunità parrocchiali così da poterli condividere con gli altri cori.

Ecco l’elenco dei cori parrocchiali che si esibiranno con i relativi brani che eseguiranno:

Coro Parrocchia Sant’Antonio – Pisticci

Brano: “Sono il Signore che ti guarisce” di Donald Moen

Coro Parrocchia San Michele Arcangelo – Pomarico

Brano: “Ascolterò la Tua Parola” di Daniele Semprini

Cori “Ancilla Domini” e “Mater Ecclesiae” Parrocchia Maria Madre della Chiesa – Matera Brano: “Parola di vita” di Martina Tosti

Coro Parrocchia Santi Pietro e Paolo – Montescaglioso

Brano: “Credo in Te” di Fabio Massimillo e Annamaria Galliano

Coro “San Giovanni Paolo II” Parrocchia San Giovanni Battista – Ferrandina

Brano: “Fammi conoscere” di Pierangelo Ruaro

Coro “Don Gino Galante” Parrocchia San Pio X

Matera Brano: “Sulla Tua Parola” di Pietro Ferrante e di Francesco Giovanni Pesare

Coro Parrocchia Santa Maria Maggiore – Miglionico

Brano: “Ogni mia Parola” di Gen Verde

8. Coro Parrocchia San Salvatore all’Immacolata – Irsina

Brano: “Lampada per i miei passi” di mons. Marco Frisina

Corale “Un canto nuovo e dolce sentire” Parrocchia Maria SS Addolorata – Matera

Brano “Annuncia la Parola” di mons. Marco Frisina