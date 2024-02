Matera: coppie di sposi dialogheranno con sacerdoti e religiose per condividere le loro esperienze di vita. Il programma della giornata

C’è qualcosa che accomuna la vita degli sposi a quella di sacerdoti e religiosi?

La risposta è nel titolo dell’incontro che la Scuola regionale di formazione per operatori di pastorale familiare ha organizzato a Matera, in collaborazione con la CEB (Conferenza Episcopale di Basilicata) nei giorni di sabato 24 e domenica 25 febbraio 2024: – Sposi e Presbiteri: costruttori di comunità -.

La sede dell’incontro, organizzato come un weekend in famiglia e aperto anche ai non addetti ai lavori, sarà l’Auditorium dell’Istituto Sant’Anna: qui si ritroveranno, a partire dal pomeriggio di sabato alle 16:00, un centinaio di partecipanti (coppie di sposi, sacerdoti, religiosi e religiose) per condividere le loro esperienze di vita.

Ad aprire i lavori la relazione di Fra Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio nazionale di pastorale familiare cui seguiranno le testimonianze di coppie di sposi che dialogheranno con sacerdoti e religiose.

Lo scopo dell’incontro, organizzato dalla Scuola Regionale per gli operatori di pastorale familiare, giunta al terzo anno di attività, è quello di promuovere l‘accompagnamento e la cura delle famiglie nelle nostre comunità, un compito di valore sociale oltre che ecclesiale che accomuna coppie di sposi e presbiteri.

L’incontro di Matera si caratterizzerà anche per dei movimenti di convivialità: nella sera di sabato è in programma una passeggiata nei Sassi verso la Chiesa di San Pietro Caveoso dove alle 21:00, Marco Pelosi, vice direttore del Museo diocesano, intratterrà gli ospiti con un racconto sulla “Civiltà contadina e religiosità popolare nel rione Sassi “.

Alla due giorni materana prenderà parte anche Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, che domenica mattina alle 12 presiederà la Concelebrazione eucaristica nel Salone dell’Istituto Sant’Anna.

Di seguito le locandine con i dettagli.