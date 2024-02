Matera, convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria: ecco i punti all’ordine del giorno

Il Comune di Matera informa:

“Il presidente Francesco Salvatore ha convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria, venerdì 16 febbraio alle ore 16 presso la sala “Pasolini” di via Sallustio (eventuale seconda convocazione lunedì 19 febbraio), per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Interrogazione a firma del consigliere Pasquale Doria avente ad oggetto: “Realizzazione del c.d. “Parco del Campo” – Stadio “XXI Settembre – Franco Salerno” del comune di Matera”.

2. Mozione a firma dei consiglieri Paterino, Visaggi e Di Lecce avente ad oggetto: “Mozione di indirizzo contro l’innalzamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici da parte del Governo Meloni”.

3. Mozione a firma di diversi consiglieri comunali (primi firmatari De Palo G. e Stigliani Lucia Anna) avente ad oggetto: “Mozione per richiedere il rimpatrio ed un giusto processo nel rispetto delle norme comunitarie per Ilaria Salis”.

4. Approvazione nuovo regolamento rimodulato per l’applicazione dell’imposta di soggiorno.

5. Regolamento Urbanistico del Comune di Matera. Variante urbanistica ai sensi dell’articolo 36 comma 6-bis della LR 23/99. Integrazione art. 68. Adozione.

La riunione si svolgerà esclusivamente in presenza.

È garantita la pubblicità della seduta consiliare, mediante trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube “Comune di Matera” e/o sul sito istituzionale del Comune di Matera all’indirizzo https://www.comune.matera.it/dal-comune/item/5789-nuove-dirette-streaming-per-il-consiglio-comunale-di-matera”.