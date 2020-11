Matera, controlli straordinari dei Carabinieri: violate le misure anti Covid, guida in stato di ebbrezza e minacce aggravate! L’operazione

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Matera hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio, disposto dal Comando Provinciale, per prevenire reati ed evitare assembramenti nei luoghi abituali di ritrovo.

Complessivamente sono state denunciate 6 persone e sanzionate altre 3, queste ultime per violazioni alle normative di contenimento della diffusione del COVID-19, fra i comuni di Matera e Montescaglioso (MT).

A Matera, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà un 49enne agli arresti domiciliari in quanto sorpreso all’interno della propria abitazione con un altro pregiudicato, nonché una 32enne, affidata in prova ai servizi sociali, controllata per strada in compagnia di persona pregiudicata.

Denunciata anche una 37enne per guida in stato di ebbrezza.

La donna, fermata per un normale controllo alla circolazione stradale, è risultata con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti da legge.

A seguito di una richiesta di intervento, infine, i Carabinieri hanno deferito per minacce aggravate un 77enne: l’anziano, per ragioni riconducibili a dissidi di natura condominiale, avrebbe minacciato, brandendo un bastone, il proprio vicino di gravi conseguenze.

Effettuati anche controlli nei confronti di bar ed esercizi pubblici nei cui pressi erano stati segnalati assembramenti.

In particolare, davanti un noto bar di via Mattei i Carabinieri hanno sanzionato tre persone per non aver indossato la prevista mascherina e non aver rispettato il distanziamento sociale.a

