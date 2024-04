Matera: continua la preparazione delle associazioni presenti in Diocesi all’incontro con Papa Francesco. I dettagli

Continuano in regione, promossi dalla Conferenza Episcopale di Basilicata (CEB) e dall’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e del lavoro, gli incontri in preparazione alla 50ma Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, il grande evento ecclesiale che quest’anno, dopo l’edizione del 2021 svoltasi a Taranto, si terrà a Trieste dal 3 al 7 luglio e che nel giorno di chiusura dell’evento vedrà la presenza del Pontefice.

“Al cuore della partecipazione…in cammino verso Trieste”, è il titolo scelto per l’incontro in programma giovedì 11 aprile alle ore 18 presso il Centro Pastorale Diocesano Mater Ecclesiae di Garaguso Scalo (Mt) durante il quale Mons. Luigi Renna, Arcivescovo di Catania e Presidente del Comitato delle Settimane Sociali dei cattolici in Italia, presenterà il tema della 50ma edizione: “Al cuore della democrazia #partecipare tra storia e futuro”.

Sono diverse le associazioni, operanti nelle diocesi della regione, impegnate a realizzare e condividere le cosiddette “buone pratiche di partecipazione”.

Ne parleranno:

– Uccio Santochirico e Carmela Picardi dell’Agorà dei Giovani Lucani

– Simona Loperte – Delegata regionale per il Sinodo e Gruppo nazionale esperti PSL

– Salvatore Bichicchio e Donatina Allamprese – Direttore e componente dell’equipe della Pastorale Sociale e del Lavoro (PSL) della Diocesi Melfi-Rapolla-Venosa.

Moderatore sarà don Giordano Stigliano, direttore PSL dell’Arcidiocesi di Acerenza.

Parteciperà all’incontro anche sua Ecc.za Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, vescovo delegato per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Basilicata.

Di seguito la locandina con i dettagli.