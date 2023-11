Matera, consumo di alcol e droga: il Questore Ivagnes incontra giovani studenti per metterli in guardia sulle conseguenze tragiche. I dettagli

Gli studenti del Liceo Classico Duni Levi di Matera affrontano i temi del disagio giovanile legato in particolare al consumo di alcol e di droghe.

Questa mattina, presso la Casa della Spiritualità Sant’Anna, hanno tenuto l’Assemblea d’Istituto incontrando, tra gli altri, il Questore di Matera Emma Ivagnes.

La partecipazione del Questore rientra nell’impegno di prossimità della Polizia Di Stato ai cittadini e in particolare ai giovani, con l’adesione a iniziative di Educazione alla legalità come questa.

Il Questore Ivagnes ha descritto in sintesi le misure di prevenzione che possono essere adottate per contrastare i comportamenti illegali di minori, tra cui:

l’ammonimento per cyber bullismo,

l’Avviso orale,

il Daspo urbano.

Ma in particolare ha invitato i giovani presenti a una riflessione sugli effetti deleteri del consumo di alcol e di droga, che porta a uno stato di alterazione psicofisica e riduce la capacità di intendere e di volere.

Effetti che possono avere conseguenze tragiche, ad esempio quando ci si mette alla guida di un veicolo sulla strada.

Molto apprezzato è stato anche l’intervento del Sostituto Commissario della Polizia di Stato Clelia Losacco, in servizio alla Sezione Polizia stradale di Matera, che ha trattato in modo specifico l’argomento del “contrasto delle guida in stato di alterazione psicofisica”.

Gli studenti hanno inoltre ascoltato anche l’intervento del Prof. Francesco Prillo, psicologo rogersiano, sugli “aspetti psicologici sulla dipendenza da alcol” e la testimonianza di un membro dell’Associazione Alcolisti Anonimi di Matera.

Ecco le foto dell’incontro di oggi.