Matera, Consiglio comunale sul Deposito unico delle scorie nucleari

Il presidente, Francesco Salvatore, ha convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria aperta, venerdì 29 dicembre alle ore 10.30 presso l’auditorium “R. Gervasio” in piazza del Sedile, per la trattazione del seguente Ordine del giorno:

– Dibattito avente ad oggetto la proposta di Carta nazionale delle aree idonee (Cnai) 2023 per la realizzazione in Italia del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e del Parco tecnologico.

Conformemente alle decisioni assunte dalla Conferenza dei capigruppo, riunitasi il 19 dicembre scorso, alla seduta aperta sono invitati a partecipare il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il presidente del consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese; i sindaci dei Comuni della Basilicata, il sindaco di Laterza, Francesco Frigiola, quello di Gravina, Fedele Lagreca; i professori Marcello Tropeano e Marcello Schiattarella.

La riunione si svolgerà esclusivamente in presenza.