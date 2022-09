Matera, Congresso Eucaristico: ecco le ultime notizie

L’amministrazione di Matera si prepara al XXVII Congresso Eucaristico, dal titolo “Torniamo al gusto del pane – per una Chiesa più eucaristica e sinodale”.

Fervono le riunioni e le conferenze di servizio tra il Comune di Matera e gli organizzatori.

Questi i dettagli a eiguardo forniti dal Sindaco, Domenico Bennardi:

“Sono trascorse settimane di intenso lavoro ma ora le giornate diventano sempre più serrate, sul piano dell’organizzazione, della mobilità, della logistica e della sicurezza.

Costante è il confronto anche con le forze dell’ordine e la prefettura, tutti adoperati affinché l’evento che farà arrivare Papa Francesco a Matera.

L’ente organizzatore ha chiesto al Comune:

un piano speciale per i rifiuti;

un piano speciale per la viabilità;

diversi interventi per gli uffici tecnici:

varie forniture: recinzioni, transenne, un grande hub ristoro per le delegazioni in Piazza Visitazione;

potature speciali;

new jersey;

allacci ENEL:

bagni chimici.

Una macchina organizzativa e ingenti investimenti a carico del Comune di Matera, extra rispetto a quanto ha già offerto la Regione Basilicata.

Un grande lavoro e un grande investimento per le casse comunali, che però permetterà di ospitare un evento dall’importanza storica per la Capitale Europea della Cultura:

tutte le delegazioni diocesane italiane a Matera;

incontri in tutta la città con il coinvolgimento delle Parrocchie cittadine;

la Celebrazione Eucaristica presieduta da Papa Francesco a conclusione delle giornate congressuali.

Far tornare un Papa a Matera dopo 30 anni dalla visita di Papa Giovanni Paolo II (Papa Wojtyla) determinerà una visibilità internazionale e un’attrattiva anche per il futuro, in chiave turistico-religiosa potenzialmente molto rilevante.

Naturalmente, tutte le principali cantierizzazioni e lavori del settore opere pubbliche sono in gran parte sospese per attendere che questo evento passi nel modo più sicuro possibile e con la massima concentrazione da parte di tutti gli uffici tecnici in particolare”.

