Matera: con questo bando importante opportunità per associazioni culturali ed imprese artistiche. L’avviso del Comune

L’amministrazione del Comune di Matera ricorda:

“Sono già aperti i termini per le candidature alla prima finestra del “Bando eventi 2023”, che scadrà il prossimo 31 gennaio (documentazione visionabile al link https://comune.matera.it/images/Avviso_Eventi_in_citt%C3%A0.pdf).

Lo rende noto l’ufficio Cultura del Comune, ricordando che fra poco più di un mese si chiuderà questa importante opportunità per associazioni culturali ed imprese artistiche.

Con il bando si intende favorire il supporto sia alle iniziative rientranti nelle categorie degli eventi pluriennali e consolidati (eventi storici), che alle iniziative nuove, emergenti, anche non pluriennali e comunque non rientranti nella categoria degli eventi storici.

Si parla, quindi, anche di tutti gli altri eventi culturali, artistici, musicali, convegni, di animazione territoriale, sportivi e di intrattenimento in genere, da realizzare dal 7 gennaio al 2 maggio 2023, ovvero i periodi di Carnevale e Pasqua.

Possono partecipare tutte le organizzazioni interessate (associazioni culturali, Fondazioni, comitati ed istituti di carattere privato, cooperative o società di capitali), in forma singola o in partenariato, presentando progetti ricadenti nelle sezioni di eventi storici a programmazione consolidata, o altri eventi anche non pluriennali.

Per operare nella prima finestra 2023, quindi, la scadenza tassativa delle domande è al 31 gennaio 2023″.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)