Matera, comunità ucraina e cittadini ripuliscono la nostra città: “Vogliamo ringraziare i tanti che in questi giorni ci sono vicini”

Il Sindaco del Comune di Matera Domenico Bennardi, l’assessore alla protezione civile Michelangelo Ferrara, l’assessore all’ambiente Giuseppe Digilio e l’Associazione Italo-Ucraina di Puglia e Basilicata, hanno indetto per il giorno 8 maggio 2022 la Prima Giornata “PuliAmo Matera”.

L’evento si terrà, a partire dalle ore 9:00 alle 12:30, nel Parco dei Quattro Evangelisti e nel quartiere Spine Bianche.

L’idea nasce dalla comunità Ucraina residente e rifugiati in città, quale forma di ringraziamento per l’accoglienza e la solidarietà espressa dai cittadini materani.

All’evento sono invitati tutti i cittadini materani che hanno a cuore il bene della città e di quanti vogliono che sia sempre più pulita.

Alessia Kovalova ha detto:

“Sono molto contenta di questo evento che si potrà realizzare nella mia città.

Come comunità ucraina, vogliamo ringraziare i tanti cittadini che in questi giorni ci sono vicini in un momento molto brutto per noi.

Come ha detto il nostro Presidente Zelenski: insieme possiamo fare tante cose“.

