Matera: completati questi 115 appartamenti! I dettagli

E’ stata completata questa mattina l’allocazione dei 115 appartamenti del complesso di edilizia residenziale sociale “Social Housing – Città dei Sassi” in zona San Francesco.

Fa sapere il Sindaco Bennardi:

“Un progetto realizzato a Matera dal Fondo Esperia (gestito da Fabrica Immobiliare SGR) con Cassa Depositi e Prestiti quale principale investitore.

La struttura, di oltre 13.000 mq, rappresenta uno dei più rilevanti interventi immobiliari per l’abitare sociale nel Sud Italia, puntando a contribuire in maniera sostanziale alla mancanza di soluzioni abitative in affitto a canone calmierato nel Mezzogiorno.

Siamo felici di aver preso parte a tale processo, in continuità con le amministrazioni precedenti, provvedendo ad un Bando che in conformità delle leggi vigenti in materia oltre che del Piano nazionale di edilizia abitativa, richiamati nella stessa Convenzione, ha selezionato con una modalità ancora sconosciuta in questa città, tutti gli attuali abitanti, bisognosi di un’abitazione e capaci di creare una comunità, come i racconti delle ultime settimane stanno già dimostrando.

È la politica abitativa che con l’assessore Rossella Nicoletti stiamo proponendo e portando avanti, che riesca ad innalzare la qualità dell’abitare anche in altre zone della città, data l’alta percentuale di edilizia residenziale pubblica di cui è storicamente dotata la città di Matera, nella convinzione che le attenzioni che in questo progetto sono state riposte, costituiscano una buona base di partenza: mixitè funzionale, diverse tipologie abitative, diversi bisogni da soddisfare e diverse età dei locatari, con spazi comuni che servano a condividere, conoscersi, aiutarsi”.

Queste alcune foto.

