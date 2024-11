Matera: “Commissario Prefettizio proceda all’approvazione di questo importantissimo strumento di tutela delle strade dei cittadini materani”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Emanuele PILATO, già capogruppo consiliare del M5S a Matera:

“Tra gli obiettivi che ci eravamo prefissati da portare a termine entro la fine della consiliatura, c’era l’approvazione del nuovo e importante regolamento sulle manomissioni della sede stradale.

Gli interventi di manomissione stradale atti a realizzare i sottoservizi, quali fibra, acqua, ecc., sono eseguiti da aziende in maniera autonoma e spesso scoordinata con l’amministrazione comunale, senza una precisa regolamentazione.

Assistiamo frequentemente a interventi del genere anche su strade appena asfaltate, danneggiando la continuità del manto.

Questo nuovo regolamento, che definirei storico, ha come obiettivo quello di programmare tali interventi e stabilire le regole per il ripristino dell’intero manto stradale.

Dopo diversi mesi di lavoro, il regolamento è stato approvato in giunta il 4 luglio 2024 e portato in commissione Lavori Pubblici proprio nel mese di ottobre.

Ne ho seguito personalmente l’iter da capogruppo del Movimento 5 Stelle, ci abbiamo tenuto tanto; purtroppo però, questo risultato al momento, è congelato per la scelta irresponsabile di 17 consiglieri quando due settimane fa, il 21 ottobre, hanno posto fine all’amministrazione Bennardi nel chiuso di uno studio notarile, con una modalità a mio avviso infida e priva di contenuti politici ma determinata solo da logiche di partito o soddisfazioni personali di alcuni ex consiglieri comunali.

Il regolamento sulle manomissioni stradali disciplinerà finalmente le attività di ripristino da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati che, avendone titolo, abbiano la necessità di intervenire su sedimi delle vie, strade, piazze, marciapiedi di proprietà comunale o comunque di uso pubblico, per l’installazione, la modifica, l’integrazione ed il mantenimento di sottoservizi ed impianti. Il provvedimento contiene numerose prescrizioni a tutela dell’amministrazione e per la stessa manutenzione delle strade.

L’approvazione di questo regolamento è fondamentale anche per evitare sprechi nella manutenzione ordinaria delle strade e soprattutto in vista, spero, dell’avvio delle procedure per il rifacimento di circa 40 km di strade cittadine, grazie ai 4 mln di euro che l’amministrazione Bennardi è riuscita a stanziare nel 2024 senza, lo ricordo, il voto favorevole dell’opposizione che come suo solito negli ultimi mesi ha continuato imperterrita a scappare dalle sedute del consiglio comunale con l’esclusivo obiettivo di metterci in difficoltà numerica.

L’auspicio ora è che il Commissario Prefettizio, come già da noi indicato in un incontro formale, proceda all’approvazione di questo importantissimo strumento di tutela delle strade dei cittadini materani“.