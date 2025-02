Matera, come sarà il tempo in questo fine settimana? Ecco le previsioni aggiornate

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche con rovesci o temporali.

Sul materano cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite con aumenti di pioggia a partire dalla serata di sabato.

Sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge.

Qual è il tempo previsto per questo weekend a Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 15 Febbraio avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 5°C.

Domenica 16 Febbraio, invece, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà 10°C, la minima di 6°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.