Matera: “colta per intero la sfida su una possibile richiesta di fondi aggiuntivi per la Città”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa inviato alla nostra Redazione dal Capo gruppo M5S, Francesco Salvatore:

“È stata colta per intero la sfida e allo stesso tempo incitamento che, insieme all’intera coalizione che sostiene Domenico Bennardi, avevamo lanciato su una possibile richiesta di fondi aggiuntivi per la Città di Matera.

È la dimostrazione che in consiglio vi sono forze politiche attente a voler realizzare proposte costruttive per il futuro della città.

Sono state giornate piene di fruttuose interlocuzioni che si sono concretizzate nella definizione di un veloce percorso per portare nel prossimo Consiglio Comunale una mozione ampiamente condivisa, con l’auspicio dell’unanimità, al cui interno siano concentrate le volontà di ogni parte politica, ma soprattutto un indirizzo da consegnare ai rappresentanti di ogni livello istituzionale per avviare una azione unitaria per portare a Matera ulteriori disponibilità economiche per progetti di investimento ma anche per consentire un miglioramento di alcuni servizi essenziali.

Cogliamo con piacere una netta sterzata nella gestione dei rapporti tra gruppi all’interno del consiglio.

Eravamo certi che il valore fondante della partecipazione proprio del Movimento 5 Stelle in breve tempo avrebbe fatto la differenza tra forze politiche propositive e gruppi costruiti sul livore e sull’acredine personale senza alcuna considerazione politica.

Siamo certi che la mozione che sarà costruita con la convocazione della Commissione Programmazione e Bilancio darà un ulteriore slancio alla rete di rapporti e relazioni che il Sindaco Bennardi ed i componenti della Giunta stanno perseguendo già da mesi in funzione del PNRR e sarà facilitatore per il confronto con gli esponenti del Governo Regionale di cdx.

Il momento storico necessita dell’elevazione del confronto politico.

Il tempo dell’opposizione a prescindere è terminato.

Gestire con correttezza e parsimonia un bilancio comunale ha portato le casse comunali ad essere in positivo ed a poter gestire con tranquillità e trasparenza l’erogazione dei servizi verso i cittadini.

E il discorso vale naturalmente per tutti i Comuni della Basilicata senza anteporre in alcun modo questioni di campanile ma di intero territorio a livello regionale.

Quindi non un ‘salva Matera’ come qualcuno erroneamente aveva pensato di leggere tra le righe della Mozione da noi presentata, ma se vogliamo un ‘Matera si Migliora‘ o una ‘Basilicata si migliora’.”