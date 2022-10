Torniamo a parlare della questione cinghiali.

A Matera, alcuni esemplari sono stati avvistati nei pressi dell’Ospedale, probabilmente alla ricerca di cibo.

La città non è nuova a questi avvistamenti: in passato, cinghiali sono stati visti aggirarsi in via Cappuccini, in Calata Ridola e in piazza Pascoli.

Li avete visti anche voi?

Ecco la foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)