Matera: che tempo ci aspetta nei prossimi giorni? Ecco gli ultimi aggiornamenti

La circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di schiarite dalla sera.

Cosa ci riserverà quindi il meteo nei prossimi giorni su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 5 Marzo, avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 4°C.

Mercoledì 6 Marzo avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 17°C, la minima di 6°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.