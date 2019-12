Matera, centinaia le Sardine Lucane in piazza: “No all’odio”. Le foto

Nella serata di ieri 27 Dicembre al grido di “Matera non si Lega la Basilicata si Slega” centinaia di “Sardine”, provenienti da diversi Comuni della Basilicata, si sono ritrovate in piazza Vittorio Veneto (MT).

In un post pubblico i motivi alla base della loro prima manifestazione in Basilicata:

“Un pesce silenzioso che si contrappone ai toni e alla retorica dei populisti!

Un grande movimento di popolo per cambiare l’Italia, per renderla più giusta, più sostenibile, più solidale, più libera.

Teniamoci stretti come le SARDINE anche in BASILICATA per guardare insieme al FUTURO e per dire NO all’odio, alle discriminazioni, alla paura.

In piazza:

senza bandiere di partito!

con una sardina disegnata anche colorata dai bambini, in quanto futuro di questa regione!”.

Di seguito alcune foto della manifestazione.