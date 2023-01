Matera celebra San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli scrittori: ecco i dettagli

In occasione della festa liturgica di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli scrittori, Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo è lieto di invitare giornalisti, operatori dell’informazione e delle comunicazioni sociali ad un momento di dialogo.

L’incontro si terrà a Matera martedì 24 gennaio alle ore 18 nel Salone degli Stemmi in Arcivescovado.

La ricorrenza cade a 400 anni dalla morte del Santo e nel primo centenario della sua proclamazione a patrono dei giornalisti da parte di Papa Pio XI.

Scrive di lui Papa Francesco nella lettera apostolica ” Totum amoris est ” (Tutto appartiene all’amore) pubblicata lo scorso 28 dicembre: “Un po’ per dono di Dio, un po’ per indole personale, e anche per la sua tenace coltivazione del vissuto egli aveva avuto la nitida percezione del cambiamento dei tempi.

Lui stesso non avrebbe mai immaginato di riconoscervi una tale opportunità per l’annuncio del Vangelo.

È quanto ci attende come compito essenziale anche per questo nostro passaggio d’epoca: una Chiesa non autoreferenziale, libera da ogni mondanità ma capace di abitare il mondo, di condividere la vita della gente, di camminare insieme, di ascoltare e accogliere.”

Per il 24 gennaio è attesa la pubblicazione del messaggio per la 57° Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali (21 maggio 2023) che avrà per tema “Parlare col cuore: Veritatem facientes in caritate (Ef 4,15)”.a

