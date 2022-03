Matera celebra la Giornata della Donna: ecco l’iniziativa

In occasione della Giornata Internazionale della Donna di domani 8 marzo, l’Assessorato alle Politiche di Genere del Comune di Matera e la Rete Donna con le organizzazioni partner hanno programmato una camminata silenziosa per le vie del centro città per riflettere sul diritto di ogni essere umano all’uguaglianza, alla libertà e alla pace.

L’appuntamento è per domani 08/03/2022 alle ore 10:30 in piazza Vittorio Veneto a Matera.

Si invitano i partecipanti a portare con sé qualcosa di colore rosso (per es. cappello, sciarpa, manufatto, etc.).a

