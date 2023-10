Matera: “C’è bisogno di più medici: la sanità prima di tutto”. La richiesta urgente del Presidente Marrese

La richiesta è del presidente di UPI Basilicata e della Provincia di Matera, Piero Marrese, il quale prendendo posizione su uno dei temi più discussi degli ultimi tempi, ha chiesto di eliminare l’obbligo dei test d’ingresso per rendere più accessibile l’ingresso alla facoltà di Medicina, anche per combattere la penuria di medici ed evitare di favorire le lobbies del settore.

Marrese ha dichiarato:

“Trovo profondamente ingiusto, se non proprio assurdo, che tanti giovani aspiranti medici debbano essere sottoposti a un vero e proprio calvario prima di avere notizie certe sull’esito dei test per l’ingresso alla facoltà di Medicina, che spesso sono caratterizzati da quesiti che nulla hanno a che vedere con la futura professione.

Costringere i nostri giovani studenti a prepararsi con larghissimo anticipo senza avere contezza dei vari step che sono previsti e obbligarli, in alcuni casi, anche ad effettuare iscrizioni che poi potrebbero rivelarsi inutili, è un vero e proprio sopruso e mi chiedo se, in un momento storico caratterizzato dalla carenza di medici, peraltro acuita dalla recente pandemia, non sia necessario rivedere la regola del numero chiuso per l’accesso alla facoltà.

Il tutto, anche tenendo conto che sovente i ragazzi, sia per evitare lo spettro dei test che per rimediare all’esito negativo degli stessi, sono costretti a recarsi all’estero per conseguire la laurea e senza dimenticare che questo sistema, verosimilmente, non fa che favorire le lobbies del settore a discapito non solo di famiglie e studenti, ma anche della sanità italiana che, come detto, lamenta la carenza di personale medico”.a

