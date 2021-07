Matera Capitale dell’Audiovisivo anche nel 2022! Ecco i dettagli

Assegnate, poco ore fa, a Matera, le statuette del premio Maximo, importante riconoscimento ai maggiori protagonisti del mondo audiovisivo italiano.

Il premio ripristina la tradizione pluriennale Roma Fiction Fest, in accordo con la Lucana Film Commission, per premiare e promuovere le eccellenze del settore dopo le sfide inaspettate e complesse affrontate e superate brillantemente nell’ultimo anno.

Dopo aver selezionato una rosa di titoli italiani di serie e di film prodotti per la TV e per le piattaforme digitali, andati in onda tra il primo gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, la giuria del Premio (composta dal produttore Matteo Levi, in qualità di presidente; dall’attrice Maria Pia Calzone; dalla scrittrice, autrice e sceneggiatrice Barbara Cappi e dal regista e sceneggiatore Stefano Sardo) ha decretato i vincitori delle sette categorie in concorso (miglior produttore; miglior serie; miglior film; miglior attore; miglior attrice; miglior creatore; miglior regia).

Il premio Maximo al miglior produttore è stato assegnato a:

Virginia Valsecchi, Mario Gianani, Lorenzo Gangarossa per ‘Speravo de morì prima’;

a Giovanni Stabilini, Marco Chimenz, Francesca Longardi, Riccardo Tozzi e Matteo Rovere per Romulus.

Ad aggiudicarsi il Premio Maximo come miglior serie Anna.

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose ha vinto, invece, come miglior film.

I premi delle categorie miglior attore e miglior attrice sono andati a:

Luca Argentero (Doc – nelle tue mani);

Coco Rebecca Edogamhe (Summertime).

A Giacomo Bendotti (Chiamami ancora amore) il premio come miglior creatore, a Laura Luchetti (Nudes) quello per la miglior regia.

Il riconoscimento speciale Maximo Excellence è stato invece conferito a Enzo Sisti e alla memoria di Sara Melodia.

Oggi, sabato 10 luglio, ultima giornata di lavori del summit.

Il presidente della Lucana film commission, Roberto Stabile, nel corso della conferenza stampa di chiusura della prima edizione ha annunciato che la seconda edizione dell’Audiovisual producers summit (Avps), che coinvolge operatori nazionali e internazionali dell’industria audiovisiva, si terrà nuovamente a Matera dal 28 giugno al 2 luglio 2022.a

