Matera, candidati Sindaci a confronto! Questa l’iniziativa

In vista delle prossime elezioni amministrative, si terrà Lunedì prossimo, 31 Agosto, alle ore 19:00, a Matera, un incontro con tutti i candidati alla carica di Sindaco per ascoltare le proposte e le idee che ciascun aspirante a tale responsabile ruolo avrà inserito nel proprio programma elettorale:

“L’evento, dal titolo ‘Lo sport un bene Comune’, organizzato dalla Matera Sport Academy, sodalizio a cui aderiscono varie associazioni sportive materane e oltre 1500 atleti, e che si terrà negli spazi esterni del Centro Sportivo Scirea, sarà aperto al pubblico, ai giornalisti e alle associazioni sportive, nel pieno rispetto della normativa anti – covid in vigore, e sarà proposto in diretta streaming sulla pagina facebook Matera Sport Academy.

Sulla scorta inoltre delle regole previste dalla legge in periodo elettorale e per garantire il corretto svolgimento della stessa campagna, i candidati, alla presenza di un moderatore, avranno lo stesso tempo a disposizione per argomentare sulle tematiche che saranno affrontate.

Dopo una apertura di 3 minuti per presentarsi ed illustrare per linee generali il proprio programma, gli aspiranti sindaci, con interventi sempre di 3 minuti ciascuno, dovranno discutere di tematiche strettamente legate al mondo dello sport e dell’associazionismo sportivo.

Di seguito i temi che saranno affrontati così da favorire una scelta consapevole dello mondo dello sport cittadino: dall’impiantistica sportiva al sostegno alle famiglie che fanno praticare sport ai propri figli, dalla gestione degli spazi orari, alla ristrutturazione delle strutture esistenti, cercando anche di indicare le caratteristiche del nuovo assessore allo Sport del Comune di Matera”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

