Matera, camion divorato dalle fiamme su questa strada!

Camion in fiamme nel pomeriggio di oggi sulla strada Matera-Santeramo (ex SP 271).

Ad andare a fuoco la cabina del mezzo, completamente distrutta.

L’autoarticolato non aveva carico e tuttavia era alimentato a GNL (gas naturale liquefatto), miscela di idrocarburi costituita prevalentemente da metano.

Per spostare il mezzo dalla sede stradale è necessario svuotare il serbatoio.

Per la messa in sicurezza intervenuto il Gruppo Operativo Speciale di Bari, esperto in travasi di sostanze pericolose.a

