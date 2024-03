Matera, Callmat: a breve incontro al ministero delle Imprese. Ecco le ultime notizie

“Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato il 26 marzo alle 16,30 Ugl Telecomunicazioni e le altre organizzazioni sindacali di settore, il Gruppo Tim, le aziende in outsourcers Distribuzione Italia, CallMat, Konecta Group, Ennova, Abramo C.C. e le Regioni Basilicata, Sicilia, Calabria, Lazio, Sardegna, Toscana, per un incontro presieduto dai Ministri Urso e Calderone”.

Lo dichiara il Segretario Nazionale Ugl Telecomunicazioni, Stefano Conti.

Conclude Conti:

“Nelle Tlc sembra siano iniziate le grandi manovre, con l’ulteriore notizia di questa mattina di Swisscom che ha sottoscritto una serie di accordi vincolanti per l’acquisto del 100% di Vodafone Italia per dare vita ad una grande azienda convergente fisso mobile e ieri a Bruxelles il Parlamento europeo ha votato a stragrande maggioranza l’approvazione dell”AI Act’, la prima legge europea che mira a normare le linee guida nel campo dell’intelligenza artificiale. Siamo di fronte a sfide e cambiamenti epocali nel settore e come sindacato dobbiamo accompagnare questa trasformazione digitale salvaguardo l’occupazione di tutta la filiera”.