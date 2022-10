Matera, buone notizie per la viabilità provinciale: continuano i lavori su questa strada! Ecco cosa c’è da sapere

Viabilità: buone notizie per i cittadini del materano.

Avanzano, infatti, i lavori sulla bretella di collegamento tra Bradanica e Ss96bis (mancano segnaletica e completamento rotonda sulla Ss96 bis) e sulla Sp 96 Irsina-Tricarico.

A dare l’annuncio il Sindaco di Irsina che precisa:

“Tempi di consegna: fine ottobre per la bretella di collegamento e fine anno per la strada per Tricarico.

Siamo in trepidante attesa per due arterie di fondamentale importanza per il territorio:

la bretella perché accelera i tempi di percorrenza da/per Melfi -Autostrada, evitando pericolosissime inversioni di marcia;

la strada per Tricarico perché consente di collegare nuovamente due realtà storicamente vicine.

Senza infrastrutture non può esserci progresso”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)