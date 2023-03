Matera, buca sistemata finalmente in questa zona: “Un grazie agli agenti di Polizia Locale”. Ecco le foto

Continuano i lavori dell’Amministrazione di Matera per migliorare lo stato delle strade che attraversano il territorio.

Come ha fatto sapere il Sindaco, Domenico Bennardi, nella giornata odierna:

“Intervento in meno di due ore in via Lupo Protospata a Matera su mia segnalazione.

Buca sistemata.

Un grazie agli agenti di Polizia Locale, troppe volte bistrattati ma che non hanno remore a sporcarsi le mani in prima persona; qui insieme all’assessore Michelangelo Ferrara”.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)