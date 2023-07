Matera: benvenuto e auguri di buon lavoro al Commissario della Polizia di Stato D’Elia

Questa mattina, il Questore della provincia di Matera, dr.ssa Emma Ivagnes, ha dato il benvenuto al Commissario della Polizia di Stato, dr. Salvatore D’Elia, assegnato dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, all’esito del corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia.

Originario della provincia di Salerno, il dr. D’Elia è laureato in giurisprudenza, ha svolto il Tirocinio formativo, ex art. 73 del D.L. 69/2013 ed è in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Ha frequentato il 111° corso per Commissari della Polizia di Stato, al termine del quale ha conseguito il Master di II livello in “Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza”.

A lui vanno gli auguri di tutti i Funzionari della Questura di Matera.a

