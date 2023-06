Matera, bellissima notizia: i fuochi in onore della Madonna della Bruna ci saranno! Ecco le ultimissime conferme

“Lo spettacolo pirotecnico in onore della Madonna della Bruna a Matera sarà svolto, nel rispetto delle tradizioni e dell’ambiente”.

Lo dichiara l’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico:

“La direzione Ambiente, Territorio ed Energia dopo un’attenta istruttoria sull’istanza presentata ha espresso parere favorevole di V.Inc.A.

Gli Uffici hanno svolto un’attività diretta a verificare che lo spettacolo sia svolto senza significativa incidenza sul sito interessato, allo scopo di consentire che tutela dell’ambiente e le tradizioni, religiose e culturali, della comunità possano coesistere.

Si tratta di un obiettivo fondamentale a cui l’azione amministrativa deve tendere nel rispetto delle norme e dei valori identitari della comunità.

Siamo riusciti a risolvere un problema burocratico complesso, ma alla fine i fuochi per la festa della Bruna ci saranno.

Una bella notizia per i fedeli, per i materani tutti e per i lucani.

Siamo felici di questo esito e siamo già al lavoro per l’anno prossimo.

Voglio ringraziare gli uffici, il dipartimento e tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)