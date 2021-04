Matera: barriere architettoniche sui marciapiedi e posti auto per disabili occupati abusivamente! Questa Associazione scrive al Sindaco

Muscatiello Marzio Presidente della Ass. di Vol. Azione Disabili Marziolino di Matera scrive al Sindaco e ai componenti della giunta comunale.

Ecco la lettera aperta:

“Il problema affrontato è quello delle barriere architettoniche sui marciapiedi e dei parcheggi riservati ai portatori di handicap, quasi sempre occupati.

Un vero problema per chi ha già difficoltà di deambulazione e non solo e che ha esigenza di raggiungere in fretta e nel modo più agevole possibile la sua destinazione.

La disabilità (o handicap) è la condizione di chi, in seguito a una o più menomazioni, ha una ridotta capacità d’interazione con l’ambiente sociale rispetto a ciò che è considerata la norma; pertanto è meno autonomo nello svolgere le attività quotidiane e spesso è in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale.

Probabilmente per lei è per la sua giunta sarà solo un noiosissimo e fastidioso problema se non addirittura la classificazione dei portatori di handicap come cittadini di serie C.

Mi chiedo come mai nessuno della giunta combatte la stupidità palesemente dimostrata dai cittadini e come mai bisogna assistere quotidianamente a soprusi quale l’occupazione abusiva degli stalli dedicati ai diversamente abili, senza che nessun agente della polizia locale sanzioni mai l’automobilista, se non nei casi in cui i vigili sono allertati dagli stessi invalidi.

Provate un periodo di polso duro contro la stupidità, magari elevando po’ di sanzioni si riuscirebbe anche a monetizzare.

Provate a vivere Matera “capitale della cultura” per un giorno in carrozzella, tutti voi della giunta.

Chissà, forse un barlume di contezza riuscireste anche ad acquisirlo nonostante i miei dubbi”.

