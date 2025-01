Come riporta Agimeg, le estrazioni del weekend del 10eLotto hanno premiato in particolar modo la Basilicata che ha fatto registrare la vincita più alta dei concorsi in questione.

Un fortunato giocatore di Matera ha centrato un ‘8’ nella modalità Istantanea da 60.000 euro, a fronte di una giocata di 12 euro.

Complimenti al fortunato!