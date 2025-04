Matera, avviata una collaborazione tra Provincia, Regione e Parco della Murgia per potenziare la tutela della fauna. I dettagli

La Provincia di Matera, guidata dal presidente Francesco Mancini, ha dato il via, insieme all’Ente Parco della Murgia Materana presieduto da Giovanni Mianulli, alla procedura di trasferimento del Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS), segnando un passo fondamentale verso una gestione più efficiente e sinergica della tutela della fauna selvatica.

L’iniziativa prevede un passaggio di competenze che vedrà la Provincia di Matera trasferire la gestione del CRAS alla Regione Basilicata, la quale, a sua volta, ne affiderà la responsabilità all’Ente Parco.

Mancini ha spiegato:

“La collaborazione tra Provincia, Regione ed Ente Parco rappresenta un’azione concreta volta a ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili.

Il nostro obiettivo primario è migliorare la tutela della fauna selvatica e rendere ancora più efficace il recupero degli animali in difficoltà.

Questo trasferimento è un segnale tangibile dell’impegno della Provincia di Matera verso politiche ambientali sempre più solide e rispondenti alle esigenze del territorio.

L’operazione si inserisce in un più ampio programma di rafforzamento delle politiche ambientali e di tutela della biodiversità che come Ente intendiamo portare avanti nei prossimi anni, in stretta collaborazione sia con la Regione Basilicata che con l’Ente Parco della Murgia Materana.

L’Ente Parco è sempre stato impegnato nella salvaguardia e nel recupero degli animali selvatici, e questo trasferimento di competenze consentirà di potenziare i servizi del CRAS, per garantire un supporto ancora maggiore alla biodiversità”.