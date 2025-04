Matera: “Un passo importante per la promozione turistica della città”. Ecco cosa c’è da sapere

“Con la delibera commissariale del 24 aprile 2025, è stato pubblicato l’Avviso per manifestazione di interesse finalizzato a individuare il soggetto gestore della prima “Destination manager organization” (Dmo) a Matera.

Un organismo pensato e voluto nel corso del mio precedente mandato amministrativo per coordinare le attività turistiche, supportare le imprese locali e promuovere la città come meta turistica internazionale, con un focus sul turismo sostenibile”.

Lo afferma con soddisfazione il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Domenico Bennardi, prendendo atto che si sta concretizzando anche questa intuizione politico-amministrativa del suo precedente mandato, frutto di un dialogo proficuo con gli operatori di settore, che andava in qualche modo preliminarmente ripreso e portato a compimento.

Bennardi continua:

“La nascita della Dmo a Matera, rappresenta un passo importante per la promozione turistica della città mi lascia però perplesso la tempistica nella pubblicazione di questa delibera.

Infatti, sarebbe stato auspicabile riaprire il dialogo politico con tutti gli operatori e le associazioni di settore per continuare a costruire con loro il percorso più adatto, e andare a definire meglio così alcune modalità di funzionamento della Dmo.

Quindi, va bene questo passo avanti nell’istituzione della Dmo, ma la procedura richiedeva più partecipazione e confronto politico, chiudendo in modo trasparente il percorso da noi avviato con le associazioni perché questa iniziativa importante e delicata nella pianificazione turistica richiede, ad esempio, la garanzia di una maggiore sinergia pubblico–privato e una maggiore concorrenza tra i potenziali gestori, che nella procedura negoziata senza bando non è contemplata.

Dunque, ringrazio il commissario prefettizio dottor Ruperto per aver saputo cogliere l’importante opportunità della Dmo, evitando di disperdere il tempo e le energie già investite da noi in questo progetto, ma non condivido tempi e modalità nella pubblicazione di questo Avviso”.

La Dmo è un’organizzazione che si dovrà occupare di gestire e promuovere il turismo di una determinata destinazione.

Una strutturata, autonoma e indipendente che erogherà un servizio di progettazione strategica, promozione, promo-commercializzazione della destinazione turistica “Matera – Città della cultura”, come si legge nella delibera commissariale, al fine di realizzare una proposta turistica forte ed identitaria e metterla a sistema tenendo in considerazione la “sharing economy” chiamata anche “economia collaborativa” o “consumo condiviso”.

La sua mission, insomma, sarà quella di promuovere la destinazione attraverso campagne di marketing, eventi e collaborazioni; la Dmo lavorerà per rendere la destinazione più attraente e coordinare le attività turistiche definendo un “Destination management plan” (Dmp).

Essa punterà a garantire un’esperienza turistica di qualità, ma anche a sostenere le imprese locali aiutandole a sviluppare prodotti e servizi turistici innovativi e competitivi e di qualità, che siano in grado di soddisfare le esigenze dei visitatori e di contribuire allo sviluppo economico del territorio.

Un turismo sostenibile, che rispetti l’ambiente e la cultura locale, garantendo che la crescita turistica non comprometta la qualità della vita degli abitanti e la bellezza del territorio.

Una conferma, semmai ce ne fosse bisogno delle tante buone e valide iniziative messe in campo durante i quattro anni di mandato, prematuramente interrotto da un’ingiustificabile e insensata congiura politica, ordita da chi oggi si presenta agli elettori materani con la stessa matassa politicamente e ideologicamente informe, che ha generato slealtà, tradimenti e opportunismi personali finalizzati solo a una scalata al potere, senza alcuna compatibilità, coerenza e omogeneità di cultura, etica e politica”.