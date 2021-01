Matera, Asm: a rischio le attività domiciliari del Servizio di Pneumologia Territoriale! L’allarme

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato a firma del segretario provinciale della FIMMG Matera sul possibile stop alle attività domiciliari del Servizio di Pneumologia Territoriale della ASM:

“In tempi di pandemia si rivelano come un tragico boomerang per le Aziende sanitarie i tagli degli ultimi anni al personale sanitario ed ancor più i mancati investimenti nella sanità territoriale, su cui da tempo la FIMMG ha richiamato l’attenzione.

Quando i due fenomeni, tagli al personale e al territorio, si sommano, il problema diventa esplosivo: è quanto sta avvenendo per la Pneumologia Territoriale della ASM.

L’utilità di questo servizio per i pazienti affetti da malattie respiratorie, soprattutto per i più fragili perché non ambulabili e costretti a domicilio, è attestato non solo dai numeri delle prestazioni annuali documentate dalla Dott.ssa Franca Gallo, responsabile dell’Unità Operativa, ma anche dai medici curanti con cui la Dott.ssa Gallo ha instaurato da tempo un proficuo rapporto di collaborazione

La FIMMG auspica perciò che l’Azienda Sanitaria adotti delle soluzioni, non a carattere provvisorio e parziale, ma piuttosto strutturali, capaci di garantire l’effettiva prosecuzione di questa attività specialistica soprattutto a livello domiciliare, considerato che tale servizio è stato finora assicurato non solo nella città di Matera ma anche in tutti i comuni della Provincia”.

