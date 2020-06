Matera: arrestato un pregiudicato del posto

Personale dell’Upgsp-Sezione Volanti, nel corso di attività di controllo del territorio, ha tratto in arresto un pregiudicato del posto che non rispettava le prescrizioni della detenzione domiciliare.

Nella mattinata di ieri, l’uomo, già sottoposto alla detenzione domiciliare, riferiva di uscire per il disbrigo di alcune commissioni.

Gli veniva rappresentato di non poterlo fare in assenza di regolare autorizzazione ma lo stesso rispondeva, testualmente, “Mo vi prendo in giro andando in ospedale a farmi fare un certificato medico”.

La Volante, giunta presso il domicilio, eseguiva un accurato controllo interno dell’abitazione constatando la sua assenza.

I poliziotti si ponevano alla ricerca dell’individuo che, nel corso dell’attività di pattugliamento del territorio, veniva rintracciato nei pressi del Palazzo Comunale.

Dopo le formalità di rito, il materano, noto agli uffici per numerosi reati in tema di droga e contro il patrimonio, veniva arrestato nella flagranza del reato di evasione.

In ragione dei documentati problemi di salute, l’Autorità giudiziaria ha disposto la sua sottoposizione agli arresti domiciliari.a

