Matera: appuntamento al Museo per la Giornata Nazionale del Braille. Ecco l’iniziativa in programma

Per la XVI Giornata Nazionale del Braille che si celebrerà domani, 21 febbraio, il Museo Nazionale di Matera e l’ UICI ETS – Sede Territoriale di Matera hanno ideato un workshop per far conoscere la storia e il funzionamento di questo sistema di scrittura e lettura che permette anche la comprensione della musica e delle formule matematiche:

“L’appuntamento è dalle ore 17:00, nella sala conferenze del Museo Ridola, in compagnia del Vicepresidente UICI Matera, Giovanni Cancelliere, con cui ripercorreremo la storia di Louis Braille e dell’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti, e del Presidente UICI Matera Giuseppe Lanzillo, che presenterà gli ausili necessari per la scrittura e il calcolo con il codice Braille.

A seguire, sarà possibile per i partecipanti cimentarsi nell’utilizzo di strumenti in codice Braille.

Per partecipare al workshop è necessaria la prenotazione all’indirizzo mn-mt.comunicazione@cultura.gov.it .

L’iniziativa prevede anche il coinvolgimento dell’esposizione dedicata all’accessibilità cognitiva “Tiresia, il mito tra le tue mani” realizzata nel Museo Ridola.

Vi aspettiamo!”.

