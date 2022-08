Matera: appassionati pronti per il 1° Motoraduno in provincia! Ecco i dettagli

“L’A.S.D. free Spirit Bikers Club di Ferrandina (MT) nasce dalla passione per le 2 ruote di un gruppo di amici appassionati, intenzionati a diffonderne e promuoverne tutte le discipline riguardanti.

Gabriel Gargiuoli, il Presidente e promotore, ci aiuta a capire come nasce la loro storia da appassionati centurioni dell’era contemporanea, a cominciare dal direttivo, composto da Roberto Pirretti, Massimo Lucchetti, Antonella D’Amico e Michele Sechi, tutti accomunati dalla stessa passione, ne danno inizio parlandone, e successivamente dando concretezza all’idea della costituzione di un club solo da novembre 2021.

Gabriel si racconta al giornalista Enzo Scasciamacchia:

“Non è stato facile, ognuno di noi, per differenza di età e di esperienze di vita, aveva una idea di motoclub molto personale, ma tutti in fin dei conti, dimostravano una sola consapevolezza: il club doveva servire non solo ad unire gli appassionati, attraverso delle iniziative mirate, ma soprattutto a valorizzare il territorio con i suoi prodotti, risvegliarne le tradizioni negate negli ultimi anni dal trascorso pandemico, in poche parole, un profondo scopo sociale.

Per farlo, avremmo dovuto formalizzare la nascita del primo motoclub Ferrandinese, con le relative registrazioni ed autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.

Questo ci ha permesso il dialogo con le istituzioni locali, e finalmente iniziare la programmazione del primo evento in assoluto, datato 25 marzo 2022, “La benedizione dei caschi e l’accensione del falò di San Giuseppe”.

Questo appuntamento è risultato un successo inaspettato, accolto dai concittadini con molto entusiasmo, grazie anche alla disponibilità delle istituzioni civili e religiose.

Ha suscitato infatti allegria, spensieratezza e partecipazione grazie anche ai canti popolari del noto cantante locale, Daniele Gallo, con la conseguente rievocazione della tradizione delle nostre zone con il falò di arbusti derivanti dall’antica arte della potatura degli ulivi.

Il secondo evento, datato 15 maggio 2022, è all’insegna del ‘mototour‘, che ha visto la partecipazione non solo dei motociclisti locali, ma anche di tanti centurioni intervenuti da paesi limitrofi, dalla provincia di Bari, alla provincia di Cosenza, tutti uniti in nome della passione per le due ruote.

101 moto in tutto per le strade più tortuose delle province di Matera e Potenza, che si è concluso, come ogni mototour che si rispetti, intorno ad un tavolo di ristorante, per la socializzazione e la condivisione di esperienze vissute ognuno sulla propria ‘sella'”.

In conclusione Gabriel ci tiene a specificare:

“Anche durante le tante manifestazioni di sport organizzate dall’Amministrazione comunale di Ferrandina e dal CSEN Basilicata, abbiamo dato il nostro contributo, partecipando alla parata per le vie cittadine e, cosa più importante, adoperandoci affinché la nostra passione si trasformasse in azione terapeutica con la moto-terapia, mettendo a disposizione i nostri mezzi.

L’iniziativa è stata ben accolta ed eccezionalmente ripagata dalle espressioni e dagli occhi sorridenti dei più piccoli, di ritorno dal giro per le vie del nostro paese.

Orgogliosi dei precedenti successi, e con più tempo a disposizione, nasce l’idea di organizzare per il 3 settembre p.v. il 1° Motoraduno “Città di Ferrandina”.

Per l’occasione è previsto un programma pieno di spettacoli e attrazioni, per la gioia di grandi e piccini, unico vincolo richiesto… il sorriso!”.

Ecco la locandina dell’evento.

